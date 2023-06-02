Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 1 июня
За событиями русско-украинской войны можно следить в режиме реального времени с помощью онлайн-карт. Эти ресурсы позволяют увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы территорий, оккупированных русской армией.
Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайте DeepState.
DeepState
Онлайн-карты проекта DeepState позволяют осматривать места боевых действий и локации российских оккупационных войск.
Также карты в режиме реального времени показывают изменения границ оккупированных россиянами украинских регионов и территорий, уже освобожденных от захватчиков Силами обороны Украины.
Сватовское направление — продолжаются бои у Масютовки. Враг продолжает усиливать этот участок. Сергеевку через полгода можно наконец-то назвать освобожденной.
Авдеевское направление — продолжаются бои южнее Каменки. Враг снова лезет южнее Первомайского.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.