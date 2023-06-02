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Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 1 июня

2 июня 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 1 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За событиями русско-украинской войны можно следить в режиме реального времени с помощью онлайн-карт. Эти ресурсы позволяют увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы территорий, оккупированных русской армией.

Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайте DeepState.

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DeepState

Онлайн-карты проекта DeepState позволяют осматривать места боевых действий и локации российских оккупационных войск.

Также карты в режиме реального времени показывают изменения границ оккупированных россиянами украинских регионов и территорий, уже освобожденных от захватчиков Силами обороны Украины.

Сватовское направление — продолжаются бои у Масютовки. Враг продолжает усиливать этот участок. Сергеевку через полгода можно наконец-то назвать освобожденной.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Авдеевское направление — продолжаются бои южнее Каменки. Враг снова лезет южнее Первомайского.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.

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