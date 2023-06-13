Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 12 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За перебігом головних подій фронту російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, на онлайн-картах можна побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами за 12 червня.

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DeepState

Головні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулися 23 бойові сутички.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 25 бойових зіткнень з російськими військами поблизу Білогорівки, Іванівського та Білої Гори, Авдіївки, Мар'їнки, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що12 червня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції біля Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Веселого (32 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Також повідомляється, що 12 червня російські війська здійснили обмежені наземні удари на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі. Але це не має бути приводом для поспішних висновків щодо спроможності ЗСУ.