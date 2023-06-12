Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 12 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За перебігом головних подій на фронті війни, яку розпочала Росія в Україні, можна спостерігати в режимі реального часу. На онлайн-картах можна побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 12 червня.

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DeepState

Зазначається, що ЗСУ звільнили населений пункт Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем знову майорить український прапор.

"Операція почалася приблизно о 5 ранку, ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм", — розповів один із воїнів про початок військової операції.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Просування Сил оборони під Бахмутом

Українська армія на Бахмутському напрямку знищила понад 60 окупантів і завдала поранень восьми десяткам загарбників. Сили оборони України просунулися на 700 метрів.

На фронті у районі міста Бахмут українські війська ведуть позиційні бої, при цьому відтісняючи російських окупантів на схід.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Успіхи на Запоріжжі

Також запорізькі тероборонці оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. Українці визволили село ще 4 червня, після чого окупанти безуспішно намагалися повернути свої позиції.

Вигнали російські війська з цього населеного пункту механізований підрозділ та зведений підрозділ Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

Як зазначили представники бригади, Новодарівка була звільнена від окупаційних військ ще 4 червня. Після того росіяни активно намагалися повернути втрачені позиції.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 25 бойових зіткнень з російськими військами поблизу Білогорівки, Іванівського та Білої Гори, Авдіївки, Мар'їнки, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що ЗСУ продовжують контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту, тоді як російські окупанти намагаються применшити нові територіальні здобутки українських сил. Своєю чергою осушення Каховського водосховища стає новим фактором зміни місцевості, який може вплинути на подальші бої на півдні України.

Аналітики ISW запевняють, що 10−11 червня українська армія провела контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та отримала територіальні здобутки.

Карта боїв.

Інфографіка: ISW

За інформацією Інституту вивчення війни, наступи ЗСУ в західній частині Донеччини та Запоріжжя є візуально підтвердженими, про них свідчать навіть джерела РФ, хоча і намагаються применшити значення цих операції ЗСУ.

ISW також зауважує, що армія Росії перекидає найбільш боєздатні підрозділи з Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький, про що 11 червня повідомляла Ганна Маляр.

За її словами, йдеться про перекидання підрозділів 49-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ армії РФ) і неуточнених підрозділів морської піхоти та ВДВ з Херсонщини у зв’язку з руйнуванням дамби Каховської ГЕС.

Карта боїв. Херсонська та Миколаївська області.

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що на фронтах наразі не спостерігається повномасштабного наступу Збройних сил України. Натомість йдуть операції з покращення тактичних умов Сил оборони.