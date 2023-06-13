Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 12 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За ходом главных событий фронта русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, на онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами за 12 июня.

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DeepState

Главные усилия враг сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошли 23 боевых столкновения.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 25 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Белогоровки, Ивановского и Белой Горы, Авдеевки, Марьинки. Об этом сообщали в Генштабе ВСУ.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что 12 июня российские войска совершили наземные атаки к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции у Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Веселого (32 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Также сообщается, что 12 июня российские войска нанесли наземные удары на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, многочисленные западные медиа предполагают, что Украина наконец-то начала долгожданное контрнаступление, активизировав действия по меньшей мере на трех участках фронта. Ссылаясь на источники среди военных и политических кругах, западные журналисты считают, что наименее удачные действия у украинцев в районе Орехова на Запорожье. Но это не должно быть поводом для поспешных выводов о способности ВСУ.