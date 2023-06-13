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Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 12 июня

13 июня 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 12 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За ходом главных событий фронта русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, на онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами за 12 июня.

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DeepState

Главные усилия враг сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошли 23 боевых столкновения.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 25 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Белогоровки, Ивановского и Белой Горы, Авдеевки, Марьинки. Об этом сообщали в Генштабе ВСУ.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что 12 июня российские войска совершили наземные атаки к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции у Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Веселого (32 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Также сообщается, что 12 июня российские войска нанесли наземные удары на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, многочисленные западные медиа предполагают, что Украина наконец-то начала долгожданное контрнаступление, активизировав действия по меньшей мере на трех участках фронта. Ссылаясь на источники среди военных и политических кругах, западные журналисты считают, что наименее удачные действия у украинцев в районе Орехова на Запорожье. Но это не должно быть поводом для поспешных выводов о способности ВСУ.

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