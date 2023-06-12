ЗСУ проводять бойові рейди на п'яти напрямках

Солдати ЗСУ на бронетранспортері. Фото: Reuters

На фронтах наразі не спостерігається повномасштабного наступу Збройних сил України. Натомість йдуть операції з покращення тактичних умов Сил оборони.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Я не став би говорити, що контрнаступ почався. Є ознаки контрнаступу. Те, що відбувається, це — покращення тактичних позицій ЗСУ на декількох напрямках", — сказав Снєгирьов.

Тобто, пояснив він, мова йде про одночасний тиск підрозділів українських Сил спротиву, як мінімум, на п'яти напрямках на противника: Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському, Запорізькому і Вугледарському.

За словами Снєгирьова, на окремих напрямках є тактичні успіхи Збройних сил України.

"Але говорити про широкомасштабний наступ — наразі таких ознак немає: ведеться розвідка боєм", — зазначив військовий експерт.

Який стан справ на фронті

Численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі. Але це не має бути приводом для поспішних висновків щодо спроможності ЗСУ.

На гадаємо, 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Над селищем вже майорить український прапор.