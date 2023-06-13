Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 13 червня arrow

Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 13 червня

13 червня 2023 18:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 13 червня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

За перебігом головних подій на фронті під час повномасштабного вторгнення, яке розпочала РФ в Україні, можна спостерігати в режимі реального часу. На онлайн-картах можна побачити всі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 13 червня.

Читайте також:

DeepState

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що в Україні розпочався контрнаступ. Сили оборони успішно атакують ворога і просуваються на фронті. 

За останню добу ЗСУ просунулися на:

  • Бахмутському напрямку —  в районі Берхівського водосховища на 250 м;
  • Торецькому напрямку — на 200 м;
  • Бердянському напрямку — від 0,5 до 1 км, площа території, взятої під контроль, становила до 3 кв. км. 
null
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот
null
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські військові наступають в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 26 бойових зіткнень з окупантами біля Веселого, що на Харківщині та Білогорівки Луганської області, Авдіївки, Мар'їнки, Благодатного, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

null
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни повідомили, що російські військові після успішних тактичних операцій ЗСУ біля Времівського виступу почали контратакувати на заході Донеччини. 

Російські ЗМІ зазначали, що частини 127-ї мотострілецької дивізії (5-та загальновійськова армія Східного військового округу) РФ контратакували українські сили у Времівському виступі 12 червня.

Також повідомлялося, що російська армія відбила Макарівку, яку нещодавно звільнили ЗСУ. Проте, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, станом на 12 червня українські військові все ще контролюють Макарівку. 

null
Карта боїв. Інфографіка: ISW

Нагадаємо, під час наступальної операції ЗСУ у Донецькому і Таврійському операційних районах вдалося звільнити сім населених пунктів. Українські військові продовжують звільняти землю від російських загарбників.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB