Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 13 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За перебігом головних подій на фронті під час повномасштабного вторгнення, яке розпочала РФ в Україні, можна спостерігати в режимі реального часу. На онлайн-картах можна побачити всі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 13 червня.

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DeepState

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що в Україні розпочався контрнаступ. Сили оборони успішно атакують ворога і просуваються на фронті.

За останню добу ЗСУ просунулися на:

Бахмутському напрямку — в районі Берхівського водосховища на 250 м;

Торецькому напрямку — на 200 м;

Бердянському напрямку — від 0,5 до 1 км, площа території, взятої під контроль, становила до 3 кв. км.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські військові наступають в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 26 бойових зіткнень з окупантами біля Веселого, що на Харківщині та Білогорівки Луганської області, Авдіївки, Мар'їнки, Благодатного, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни повідомили, що російські військові після успішних тактичних операцій ЗСУ біля Времівського виступу почали контратакувати на заході Донеччини.

Російські ЗМІ зазначали, що частини 127-ї мотострілецької дивізії (5-та загальновійськова армія Східного військового округу) РФ контратакували українські сили у Времівському виступі 12 червня.

Також повідомлялося, що російська армія відбила Макарівку, яку нещодавно звільнили ЗСУ. Проте, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, станом на 12 червня українські військові все ще контролюють Макарівку.

Карта боїв. Інфографіка: ISW

Нагадаємо, під час наступальної операції ЗСУ у Донецькому і Таврійському операційних районах вдалося звільнити сім населених пунктів. Українські військові продовжують звільняти землю від російських загарбників.