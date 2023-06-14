Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 13 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За ходом главных событий фронта русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, на онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами за 13 июня.

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DeepState

Сообщается, что за последние сутки ВСУ продвинулись на:

Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м;

Торецком направлении на 200 м;

Бердянском направлении от 0,5 до 1 км.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов:

Васюковка,

Орехово-Василовка,

Григоровка,

Богдановка,

Ивановское,

Дружба,

Торецк,

Южное Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов:

Авдеевка,

Северное,

Водяное,

Первомайское,

Нетайлово,

Карловка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и 13 июня достигли определенных территориальных достижений.

Также сообщается, что российские войска продолжали наземные атаки на линии фронта Кременная, но не вели наступательных действий на линии Купянск-Сватово.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские войска продолжали наступать на северном и южном флангах Бахмута, а российские войска 13 июня начали контратаки в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища (6 км северо-западнее Бахмута) и 200 м в направлении Торецкая (приблизительно 20 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

13 июня российские войска совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.

Анна Маляр сообщила, что за минувшие сутки на Бердянском направлении украинские войска продвинулись на 500 — 1000 метров и освободили до 3 квадратных километров территории.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, российский президент Владимир Путин хочет дождаться, чем закончится контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом Путин заявил на встрече с так называемыми "военкорами". В ходе встречи с журналистами президент РФ отметил, что на ведение войны у него есть планы "разного характера".