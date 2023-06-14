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Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 13 июня

14 июня 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 13 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За ходом главных событий фронта русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, на онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами за 13 июня.

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DeepState

Сообщается, что за последние сутки ВСУ продвинулись на:

  • Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м;
  • Торецком направлении на 200 м;
  • Бердянском направлении от 0,5 до 1 км.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов:

  • Васюковка,
  • Орехово-Василовка,
  • Григоровка,
  • Богдановка,
  • Ивановское,
  • Дружба,
  • Торецк,
  • Южное Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов:

  • Авдеевка,
  • Северное,
  • Водяное,
  • Первомайское,
  • Нетайлово,
  • Карловка Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и 13 июня достигли определенных территориальных достижений.

Также сообщается, что российские войска продолжали наземные атаки на линии фронта Кременная, но не вели наступательных действий на линии Купянск-Сватово.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские войска продолжали наступать на северном и южном флангах Бахмута, а российские войска 13 июня начали контратаки в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища (6 км северо-западнее Бахмута) и 200 м в направлении Торецкая (приблизительно 20 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

13 июня российские войска совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.

Анна Маляр сообщила, что за минувшие сутки на Бердянском направлении украинские войска продвинулись на 500 — 1000 метров и освободили до 3 квадратных километров территории.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, российский президент Владимир Путин хочет дождаться, чем закончится контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом Путин заявил на встрече с так называемыми "военкорами". В ходе встречи с журналистами президент РФ отметил, что на ведение войны у него есть планы "разного характера".

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