Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 13 июня
За ходом главных событий фронта русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, на онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами за 13 июня.
DeepState
Сообщается, что за последние сутки ВСУ продвинулись на:
- Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м;
- Торецком направлении на 200 м;
- Бердянском направлении от 0,5 до 1 км.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов:
- Васюковка,
- Орехово-Василовка,
- Григоровка,
- Богдановка,
- Ивановское,
- Дружба,
- Торецк,
- Южное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов:
- Авдеевка,
- Северное,
- Водяное,
- Первомайское,
- Нетайлово,
- Карловка Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и 13 июня достигли определенных территориальных достижений.
Также сообщается, что российские войска продолжали наземные атаки на линии фронта Кременная, но не вели наступательных действий на линии Купянск-Сватово.
Украинские войска продолжали наступать на северном и южном флангах Бахмута, а российские войска 13 июня начали контратаки в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища (6 км северо-западнее Бахмута) и 200 м в направлении Торецкая (приблизительно 20 км юго-западнее Бахмута).
13 июня российские войска совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.
Анна Маляр сообщила, что за минувшие сутки на Бердянском направлении украинские войска продвинулись на 500 — 1000 метров и освободили до 3 квадратных километров территории.
Напомним, российский президент Владимир Путин хочет дождаться, чем закончится контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом Путин заявил на встрече с так называемыми "военкорами". В ходе встречи с журналистами президент РФ отметил, что на ведение войны у него есть планы "разного характера".