Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 26 травня

Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот

За допомогою онлайн-карт за головними подіями фронту російсько-української війни можуть спостерігати всі охочі. Так, у режимі реального часу можна побачити усі місця бойових дій, обстрілів та зони окупації російською армією.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни можна подивитися на сайті DeepState.

Читайте також:

Зведення DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна спостерігати місця, де відбуваються бойові дії, розташування підрозділів російських окупантів, а також звільнені українськими захисниками території.

Без змін повідомляють на Біломосковському, Сіверському та Білгородському відтинках. Тривають взаємні обстріли вздовж ДК України. Також без суттєвих змін на Бахмутському, Запорізькому та Таврійському відтинках.

"Між Іванівським та Бахмутом відбувся обмін. Схоже, що розпочалося виведення НЗФ ПВК "Вагнер" з міста Бахмут", — йдеться в повідомленні.

На Сватівському відтинку ворог намагався поліпшити тактичне положення біля Масютівки та Новоселівського, успіху не мав.

Також окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища на Авдіївському відтинку.

Зазначається, що дощова погода впливає на активність на ЛБЗ, відповідно за останню добу зафіксовано не багато подій на фронті.

Карта бойових дій від Deepstate. Скріншот

Умовні позначки на карті:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, що речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україна має усі можливості визволити загарбані Росією території та відновити кордони, що існували з 1991 року.