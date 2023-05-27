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Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 26 мая

27 мая 2023 05:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 26 мая
Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Посредством онлайн-карт за главными событиями фронта русско-украинской войны могут наблюдать все желающие. Так, в режиме реального времени можно увидеть все места боевых действий, обстрелов и зоны оккупации российской армией.

Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны можно посмотреть на сайте DeepState.

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Сводка DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских оккупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Без изменений сообщают на Беломосковском, Северском и Белгородском отрезках. Продолжаются взаимные обстрелы вдоль ГГ Украины. Также без существенных изменений на Бахмутском, Запорожском и Таврическом отрезках.

"Между Ивановским и Бахмутом произошел обмен. Похоже, что начался вывод НВФ ЧВК "Вагнер" из города Бахмут", — говорится в сообщении.

На Сватовском отрезке враг пытался улучшить тактическое положение у Масютовки и Новоселовского, успеха не имел.

Также оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища на Авдеевском отрезке.

Отмечается, что дождливая погода влияет на активность на ЛБЗ, соответственно за последние сутки зафиксированы не многие события на фронте.

Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, что представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина имеет все возможности освободить захваченные Россией территории и восстановить границы, существовавшие с 1991 года.

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