Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 30 мая
За ходом событий русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн-карт можно увидеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.
Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайте DeepState.
DeepState
На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.
Без изменений на Беломосковском, Северском и Белгородском отрезках. Сегодня стало ясно, что если у Украины будет аналог "шахедов", то врагу будет трудно исправить ситуацию.
На Сватовском отрезке продолжаются бои у Масютовки, на Бахмутском — бои у Клещиевки и канала СД-Д.
Продолжаются позиционные бои севернее Водяного и севернее Владимировки на Авдеевском отрезке. Последние дни враг активно проводит штурмовые действия южнее Каменского.
Отмечается, что за последние сутки существенных изменений не зафиксировано. Динамика фронта достаточно прогнозируемая. Есть и хорошие новости, но о них позже.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, что карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.