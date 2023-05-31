Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 30 мая arrow

Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 30 мая

31 мая 2023 05:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 30 мая
Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За ходом событий русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн-карт можно увидеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайте DeepState.

Читайте также:

DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Без изменений на Беломосковском, Северском и Белгородском отрезках. Сегодня стало ясно, что если у Украины будет аналог "шахедов", то врагу будет трудно исправить ситуацию.

На Сватовском отрезке продолжаются бои у Масютовки, на Бахмутском — бои у Клещиевки и канала СД-Д.

Продолжаются позиционные бои севернее Водяного и севернее Владимировки на Авдеевском отрезке. Последние дни враг активно проводит штурмовые действия южнее Каменского.

Отмечается, что за последние сутки существенных изменений не зафиксировано. Динамика фронта достаточно прогнозируемая. Есть и хорошие новости, но о них позже.

Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, что карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас