Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 30 мая

Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот

За ходом событий русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн-карт можно увидеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.

Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайте DeepState.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Без изменений на Беломосковском, Северском и Белгородском отрезках. Сегодня стало ясно, что если у Украины будет аналог "шахедов", то врагу будет трудно исправить ситуацию.

На Сватовском отрезке продолжаются бои у Масютовки, на Бахмутском — бои у Клещиевки и канала СД-Д.

Продолжаются позиционные бои севернее Водяного и севернее Владимировки на Авдеевском отрезке. Последние дни враг активно проводит штурмовые действия южнее Каменского.

Отмечается, что за последние сутки существенных изменений не зафиксировано. Динамика фронта достаточно прогнозируемая. Есть и хорошие новости, но о них позже.

Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, что карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.