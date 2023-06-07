Онлайн-карти війни: головні події передової за 6 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За перебігом подій передової російсько-української війни можна спостерігати на онлайн-картах. Так, в режимі реального часу можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 6 червня.

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DeepState

На Білгородському відтинку тривають бої в Новій Тавільжанці.

Продовжуються позиційні бої біля Масютівки, Куземівки та в Серебрянському лісництві на Сватівському відтинку. На Бахмутському — Сили Оборони почали вбивати клин в Берхівку. Тривають бої на північ від Кліщіївки та біля Оріхово-Василівки.

На Авдіївському відтинку російських окупантів знищують у Водяному та Опитному. Інформація про вхід наших сил в Опитне не відповідає дійсності. Ворог вихопив від нашої артилерії південніше Первомайського. Триває артилерійський обстріл західної частини Мар'їнки.

Тривають важкі кровопролитні бої вздовж лінії зіткнення від Левадного до Павлівки на Запорізькому відтинку. На Таврійському — росіяни знищили Каховську ГЕС, що спричинило значне затоплення територій.

Зазначається, що тривають позиційні бої на Сватівській ділянці фронту. У Бахмуті Сили Оборони мають певні успіхи, але не треба тішити себе фантазіями про оточення міста. Ситуація в районі Великої Новосілки доволі напружена, детально про неї скажуть офіційні речники.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

У Запорізькій області в районі Переможного та Анновки окупаційні війська підірвали плеяду приватних ставищ, попередньо заповнивши по максимуму водою.Траса на Херсон, поля з насадженнями повністю затоплені. Крім того, росіяни підірвали також Каховську ГЕС — біля Нікополя Дніпропетровської області стрімко падає рівень води в Каховському водосховищі.

Російська армія вдруге обстріляла аміакопровід поблизу Масютівки Куп'янського району, що на Харківщині, а також Нікополь, Марганець та Червоногригорівку Дніпропетровської області.

Зафіксовано обстріл у селі Нова Таволжанка Бєлгородської області.

У Новоолексіївці Херсонської області було обстріляно російську базу.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. Так, окупанти невдало атакували поблизу Кремінної, Білогорівки та Берестового.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжували наземні атаки на північ і південний захід від Бахмута — відбувається протистояння в районі Кліщіївки та Берхівки.

Російські війська продовжили обмежені наступальні операції на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Так, вони вели безрезультатні наступальні дії поблизу Авдіївки, Північного, а також Мар’їнки, де українські сили відбили 12 російських штурмів.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили наземні атаки на південному заході Донецької та на сході Запорізької областей. Російський військкор повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії в районі Новодарівки, Рівнополя, Нескучного.

Російські війська продовжують оборону на Новопавлівському та Оріхівському оперативних напрямках Запорізької та західної частини Донецької областей.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що українське військове командування завчасно передбачало можливі дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Такі дії загарбників не зупинять контрнаступ Сил оборони.