Онлайн-карты войны: главные события передовой за 6 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За ходом событий передовой русско-украинской войны можно наблюдать на онлайн-картах. Так, в режиме реального времени можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 6 июня.

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DeepState

На Белгородском отрезке продолжаются бои в Новой Тавильжанке.

Продолжаются позиционные бои у Масютовки, Куземовки и в Серебрянском лесничестве на Сватовском отрезке. На Бахмутском — Силы Обороны начали вбивать клин в Берховке. Продолжаются бои к северу от Клещиевки и возле Орехово-Василовки.

На Авдеевском отрезке российских оккупантов уничтожают в Водяном и Опросном. Информация о входе наших сил в Опросное не соответствует действительности. Враг выхватил от нашей артиллерии южнее Первомайского. Продолжается артиллерийский обстрел западной части Марьинки.

Продолжаются тяжелые кровопролитные бои вдоль линии столкновения от Левадного до Павловки на Запорожском отрезке. На Таврическом — россияне уничтожили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой значительное затопление территорий.

Отмечается, что продолжаются позиционные бои на Сватовском участке фронта. В Бахмуте Силы Обороны имеют определенные успехи, но не надо обольщаться фантазиями об окружении города. Ситуация в районе Великой Новоселки достаточно напряженная, подробно о ней скажут официальные спикеры.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

В Запорожской области в районе Победного и Анновки оккупационные войска взорвали плеяду частных ставищ, предварительно заполнив по максимуму водой. Трасса на Херсоне, поля с насаждениями полностью затоплены. Кроме того, россияне взорвали также Каховскую ГЭС — у Никополя Днепропетровской области стремительно падает уровень воды в Каховском водохранилище.

Российская армия вторично обстреляла аммиакопровод вблизи Масютовки Купянского района Харьковской области, а также Никополь, Марганец и Красногригорьевку Днепропетровской области.

Зафиксирован обстрел в селе Новая Таволжанка Белгородской области.

В Новоалексеевке Херсонской области была обстреляна российская база.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременной. Так, оккупанты неудачно атаковали вблизи Кременной, Белогоровки и Берестового.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Российские источники утверждают, что украинские силы продолжали наземные атаки к северу и юго-западу от Бахмута — происходит противостояние в районе Клищиевки и Берховки.

Российские войска продолжили ограниченные наступательные операции на участке фронта Авдеевка-Донецк. Так, они вели безрезультатные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, а также Марьинки, где украинские силы отразили 12 российских штурмов.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжили наземные атаки на юго-западе Донецкой и востоке Запорожской областей. Российский военкор сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в районе Новодаровки, Ровно, Нескучного.

Российские войска продолжают оборону на Новопавловском и Ореховском оперативных направлениях Запорожской и западной части Донецкой областей.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что украинское военное командование заранее предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия захватчиков не остановят контрнаступление Сил обороны.