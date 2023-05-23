Карта бойових дій в Україні на 23.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта бойових дій від Liveuamap. Скріншот

Кілька інтернет-ресурсів дозволяють слідкувати за подіями російсько-української війни онлайн. Інтерактивні карти, розміщені на цих ресурсах, демонструють місця бойових дій та обстрілів, а також території, окуповані російською армією.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни можна подивитися на сайтах DeepState та Liveuamap.

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DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна побачити не тільки місця бойових дій чи локації російських окупаційних військ.

Карти також у режимі реального часу демонструють окуповані росіянами українські регіони і території, звільнені від окупантів Силами оборони України.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Карта від онлайн-проєкту Liveuamap детально показує місця російських ударів як на фронті, так і в українському тилу, оперативно оновлюючи ці дані.

Також цей ресурс демонструє актуальні розміри окупованих російськими військами територій України.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.