Карта бойових дій в Україні на 23.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Онлайн-карти війни: що відбувається на фронті 23 травня
Кілька інтернет-ресурсів дозволяють слідкувати за подіями російсько-української війни онлайн. Інтерактивні карти, розміщені на цих ресурсах, демонструють місця бойових дій та обстрілів, а також території, окуповані російською армією.
Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни можна подивитися на сайтах DeepState та Liveuamap.
DeepState
На онлайн-картах проєкту DeepState можна побачити не тільки місця бойових дій чи локації російських окупаційних військ.
Карти також у режимі реального часу демонструють окуповані росіянами українські регіони і території, звільнені від окупантів Силами оборони України.
Умовні позначки на карті:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Карта від онлайн-проєкту Liveuamap детально показує місця російських ударів як на фронті, так і в українському тилу, оперативно оновлюючи ці дані.
Також цей ресурс демонструє актуальні розміри окупованих російськими військами територій України.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.