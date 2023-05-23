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Онлайн-карти війни: що відбувається на фронті 23 травня

23 травня 2023 11:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Карта бойових дій в Україні на 23.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта бойових дій від Liveuamap. Скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кілька інтернет-ресурсів дозволяють слідкувати за подіями російсько-української війни онлайн. Інтерактивні карти, розміщені на цих ресурсах, демонструють місця бойових дій та обстрілів, а також території, окуповані російською армією.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни можна подивитися на сайтах DeepState та Liveuamap.

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DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна побачити не тільки місця бойових дій чи локації російських окупаційних військ.

Карти також у режимі реального часу демонструють окуповані росіянами українські регіони і території, звільнені від окупантів Силами оборони України.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState
Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Карта від онлайн-проєкту Liveuamap детально показує місця російських ударів як на фронті, так і в українському тилу, оперативно оновлюючи ці дані.

Також цей ресурс демонструє актуальні розміри окупованих російськими військами територій України.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap
Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.

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