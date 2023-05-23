Карта боевых действий в Украине на 23.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Онлайн-карты войны: что происходит на фронте 23 мая
Несколько интернет-ресурсов позволяют следить за событиями российско-украинской войны онлайн. Интерактивные карты, размещенные на этих ресурсах, демонстрируют места боевых действий и обстрелов, а также территории, оккупированные российской армией.
Онлайн-карты со всеми деталями российско-украинской войны можно посмотреть на сайтах DeepState и Liveuamap.
DeepState
На онлайн-картах проекта DeepState можно увидеть не только места боевых действий или локации российских оккупационных войск.
Карты также в режиме реального времени демонстрируют оккупированные россиянами украинские регионы и территории, освобожденные от оккупантов Силами обороны Украины.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Карта от онлайн-проекта Liveuamap подробно показывает места российских ударов как на фронте, так и в украинском тылу, оперативно обновляя данные.
Также этот ресурс демонстрирует актуальные размеры оккупированных российскими войсками территорий Украины.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.