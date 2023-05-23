Карта боевых действий в Украине на 23.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта боевых действий от Liveuamap. Скриншот

Несколько интернет-ресурсов позволяют следить за событиями российско-украинской войны онлайн. Интерактивные карты, размещенные на этих ресурсах, демонстрируют места боевых действий и обстрелов, а также территории, оккупированные российской армией.

Онлайн-карты со всеми деталями российско-украинской войны можно посмотреть на сайтах DeepState и Liveuamap.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно увидеть не только места боевых действий или локации российских оккупационных войск.

Карты также в режиме реального времени демонстрируют оккупированные россиянами украинские регионы и территории, освобожденные от оккупантов Силами обороны Украины.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

– территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Карта от онлайн-проекта Liveuamap подробно показывает места российских ударов как на фронте, так и в украинском тылу, оперативно обновляя данные.

Также этот ресурс демонстрирует актуальные размеры оккупированных российскими войсками территорий Украины.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.