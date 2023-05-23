Що відбувається на фронті станом на 23 травня: карти від ISW

Українські військові на фронті. Колаж: Новини.LIVE

Українські війська станом на 23 травня обороняються на східному напрямку. Російські окупаційні війська здійснюють обмежені спроби наступу на півночі Луганщини та в районі Бахмута.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські війська продовжують спроби наступу на Куп’янському напрямку. Зокрема, в українському Генштабі повідомили про безуспішні атаки в районі Масютівки.

Геолокаційні кадри показують, що окупанти трохи просунулися на околиці Білогорівки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

На території Донецької області росіяни невдало атакували на ділянках фронту поблизу Авдіївки, Первомайського, Новокалинового та Мар’їнки.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, окупанти обстріляли Авдївку касетними боєприпасами.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

В районі Бахмута українські війська зберігають позиції в укріпрайоні на заході міста. Російські війська дещо просунулися на південь від Бахмута, поблизу Білої Гори.

Карта боїв, Бахмут

Інфографіка: ISW

Південь

На території Херсонської області російські окупанти обстрілювали позиції українських військ в районі дельти Дніпра.

Також окупаційна “адміністрація” спростувала інформацію про можливий десант української армії і перехід Сил оборони України через Дніпро.

Карта боїв, Херсонська область

Інфографіка: ISW

У Запорізькій області найнапруженішою є ситуація на Запорізькій АЕС. Так, окупанти заявили, що українська армія завдала удару по ЗАЕС.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати в режимі онлайн.