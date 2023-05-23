Що відбувається на фронті станом на 23 травня: карти від ISW
Українські війська станом на 23 травня обороняються на східному напрямку. Російські окупаційні війська здійснюють обмежені спроби наступу на півночі Луганщини та в районі Бахмута.
Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Донбас
Російські війська продовжують спроби наступу на Куп’янському напрямку. Зокрема, в українському Генштабі повідомили про безуспішні атаки в районі Масютівки.
Геолокаційні кадри показують, що окупанти трохи просунулися на околиці Білогорівки.
На території Донецької області росіяни невдало атакували на ділянках фронту поблизу Авдіївки, Первомайського, Новокалинового та Мар’їнки.
За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, окупанти обстріляли Авдївку касетними боєприпасами.
В районі Бахмута українські війська зберігають позиції в укріпрайоні на заході міста. Російські війська дещо просунулися на південь від Бахмута, поблизу Білої Гори.
Південь
На території Херсонської області російські окупанти обстрілювали позиції українських військ в районі дельти Дніпра.
Також окупаційна “адміністрація” спростувала інформацію про можливий десант української армії і перехід Сил оборони України через Дніпро.
У Запорізькій області найнапруженішою є ситуація на Запорізькій АЕС. Так, окупанти заявили, що українська армія завдала удару по ЗАЕС.
Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати в режимі онлайн.