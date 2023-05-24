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Онлайн-карти війни: що відбувається на фронті 24 травня

24 травня 2023 08:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Карта бойових дій в Україні на 24.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта бойових дій від DeepState. Скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Усі охочі можуть спостерігати за подіями російсько-української війни в режимі онлайн, використовуючи відповідні інтернет-ресурси. На картах, розміщених на цих ресурсах, детально позначені усі місця бойових дій, обстрілів та зони окупації.

Карти з детальними позначеннями бойових дій війни в Україні доступні на сайтах проєктів DeepState та Liveuamap.

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DeepState

На онлайн-карті від проєкту DeepState можна побачити не тільки місця бойових дій, а також і розташування підрозділів російської армії, захоплені окупантами території та райони, які були звільнені від росіян Силами оборони України.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState
Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

  • Бордовим кольором на карті позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, захоплені росіянами на початку повномасштабного вторгнення, але згодом звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На мапі від цього проєкту можна побачити, крім окупованих російськими військами територій України, місця обстрілів російськими окупантами прифронтових регіонів і віддалених від лінії фронту міст і сіл України.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap
Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти боїв на ключових ділянках фронту російсько-української війни регулярно публікує й американський Інститут вивчення війни.

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