Карта боевых действий в Украине на 24.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта боевых действий от DeepState. Скриншот

Все желающие могут наблюдать события российско-украинской войны в режиме онлайн, используя соответствующие интернет-ресурсы. На картах, размещенных на этих ресурсах, подробно отмечены все места боевых действий, обстрелов и зоны оккупации.

Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине доступны на сайтах проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

На онлайн-карте от проекта DeepState можно увидеть не только места боевых действий, а также расположение подразделений российской армии, захваченные оккупантами территории и районы, освобожденные от россиян Силами обороны Украины.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобождены Силами обороны Украины.

Liveuamap

На карте от этого проекта можно увидеть, кроме оккупированных российскими войсками территорий Украины места обстрелов российскими оккупантами прифронтовых регионов и удаленных от линии фронта городов и сел Украины.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боев на ключевых участках фронта российско-украинской войны регулярно публикует и американский Институт изучения войны.