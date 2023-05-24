Карта боевых действий в Украине на 24.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Онлайн-карты войны: что происходит на фронте 24 мая
Все желающие могут наблюдать события российско-украинской войны в режиме онлайн, используя соответствующие интернет-ресурсы. На картах, размещенных на этих ресурсах, подробно отмечены все места боевых действий, обстрелов и зоны оккупации.
Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине доступны на сайтах проектов DeepState и Liveuamap.
DeepState
На онлайн-карте от проекта DeepState можно увидеть не только места боевых действий, а также расположение подразделений российской армии, захваченные оккупантами территории и районы, освобожденные от россиян Силами обороны Украины.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобождены Силами обороны Украины.
Liveuamap
На карте от этого проекта можно увидеть, кроме оккупированных российскими войсками территорий Украины места обстрелов российскими оккупантами прифронтовых регионов и удаленных от линии фронта городов и сел Украины.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, карты боев на ключевых участках фронта российско-украинской войны регулярно публикует и американский Институт изучения войны.