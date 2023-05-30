Онлайн-карты войны: важные события фронта за 29 мая
С помощью онлайн карт можно следить за событиями русско-украинской войны в режиме реального времени. Так, с помощью этих ресурсов можно увидеть все места боевых действий, обстрелов, а также актуальные границы территорий, оккупированных российской армией.
Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайте DeepState.
DeepState
На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.
Беломосковский, Северский и Белгородский отрезки — без изменений. Такая же ситуация и на Запорожском и Таврическом отрезках. Наша артиллерия продолжает методически уничтожать вражеские тылы.
На Сватовском отрезке продолжаются бои у Масютовки. Неизвестна ситуация возле Куземовки. Враг продолжает оказывать давление на Серебрянское лесничество, чем ставит под угрозу положение защитников Белогоровки(Л).
Продолжаются бои у Клещиевки на Бахмутском отрезке. На Авдеевском — продолжаются позиционные бои севернее Водяного.
Отмечается, что за последние сутки существенных изменений не зафиксировано. Хотя интенсивность обстрелов существенно не снижается, но движений ЛБО практически нет. Сейчас главную роль играют артиллерия и средства КББ.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.