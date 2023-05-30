Онлайн-карты войны: важные события фронта за 29 мая

Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот

С помощью онлайн карт можно следить за событиями русско-украинской войны в режиме реального времени. Так, с помощью этих ресурсов можно увидеть все места боевых действий, обстрелов, а также актуальные границы территорий, оккупированных российской армией.

Онлайн-карты со всеми деталями русско-украинской войны доступны на сайте DeepState.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

Беломосковский, Северский и Белгородский отрезки — без изменений. Такая же ситуация и на Запорожском и Таврическом отрезках. Наша артиллерия продолжает методически уничтожать вражеские тылы.

На Сватовском отрезке продолжаются бои у Масютовки. Неизвестна ситуация возле Куземовки. Враг продолжает оказывать давление на Серебрянское лесничество, чем ставит под угрозу положение защитников Белогоровки(Л).

Продолжаются бои у Клещиевки на Бахмутском отрезке. На Авдеевском — продолжаются позиционные бои севернее Водяного.

Отмечается, что за последние сутки существенных изменений не зафиксировано. Хотя интенсивность обстрелов существенно не снижается, но движений ЛБО практически нет. Сейчас главную роль играют артиллерия и средства КББ.

Карта боевых действий от Deepstate. Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.