Онлайн-карти війни: важливі події на фронті за 2 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За перебігом головних подій фронту російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, онлайн-карти дозволяють бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 2 червня.

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DeepState

На онлайн-картах проєкту DeepState можна спостерігати місця, де відбуваються бойові дії, розташування підрозділів російських окупантів, а також звільнені українськими захисниками території.

На Сіверському та Білгородському відтинках без змін. Тривають артудари по місцях концентрації ворожого особового складу та техніки.

Тривають бої біля Масютівки та Новоселівського на Сватівському відтинку. В районі Новоселівського артилерія Сил Оборони зупинила спробу штурму наших позицій ворогом, чисельність залучених на штурмі була близько роти.

У Бахмуті нанесено ураження по місцях концентрації ворога на Бахмутському відтинку.

На Авдіївському — ворог їхав штурмувати південь Первомайського, але заблукав між Первомайським та Невельським. В результаті штурмовики не доїхали й зуміли повернутися назад.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На карті онлайн-проєкту Liveuamap можна побачити місця російських ударів не тільки на прифронтових територіях, а й місця, де здійснювалися обстріли українських тилових міст та сіл. Ці дані оперативно оновлюються командою проєкту.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області. Також російська авіація завдала авіаудару по Мар'їнці.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська активізували бойові дії на всій лінії фронту Харків-Луганськ, зокрема на Куп’янському напрямку. Обстріляли з термобаричних артилерійських систем ТОС-1А українські позиції в районі дій 1-ї гвардійської танкової армії поблизу Куп’янська. Вели безуспішні наступальні дії поблизу Макіївки, Білогорівки та Спірного.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

На Бахмутському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.

Російські воєнкори повідомили, що українські війська мають територіальні здобутки під час обмежених контратак на заході Донецької області поблизу Володимирівки.

Російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак поблизу Авдіївки та віддали перевагу Мар’їнському напрямку.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Російські війська 77 разів обстріляли прифронтові території на південному напрямку з 365 снарядів і випустили 5 авіаційних бомб КАБ по Козацькому та Бериславу Херсонської області.

Українські джерела попередили, що російські війська можуть готувати провокацію на Армянському хімкомбінаті в окупованому Криму.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що українська армія продовжує нещадно нищити російського ворога та завдавати точних ударів по окупантах. Відтак, за минулу добу ЗСУ вдарили 8 разів по районах зосередження особового складу противника.