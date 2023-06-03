Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Онлайн-карты войны: важные события на фронте за 2 июня arrow

Онлайн-карты войны: важные события на фронте за 2 июня

3 июня 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты войны: важные события на фронте за 2 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За ходом главных событий фронта российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, онлайн-карты позволяют видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 2 июня.

Читайте также:

DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

На Северском и Белгородском отрезках без изменений. Продолжаются артудары по местам концентрации вражеского личного состава и техники.

Продолжаются бои у Масютовки и Новоселовского на Сватовском отрезке. В районе Новоселовского артиллерия Сил Обороны остановила попытку штурма наших позиций врагом, численность привлеченных на штурме была около роты.

В Бахмуте нанесено поражение по местам концентрации врага на Бахмутском отрезке.

На Авдеевском враг ехал штурмовать юг Первомайского, но заблудился между Первомайским и Невельским. В результате штурмовики не доехали и сумели возвратиться назад.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области. Также российская авиация нанесла авиаудар по Марьинке.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска активизировали боевые действия по всей линии фронта Харьков-Луганск, в частности на Купянском направлении. Обстреляли из термобарических артиллерийских систем ТОС-1А украинские позиции в районе действий 1-й гвардейской танковой армии вблизи Купянска. Вели безуспешные наступательные действия вблизи Макеевки, Белогоровки и Спорного.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

На Бахмутском направлении россияне не предпринимали наступательных действий.

Российские военкоры сообщили, что украинские войска имеют территориальные достижения во время ограниченных контратак на западе Донецкой области вблизи Владимировки.

Российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак вблизи Авдеевки и предпочли Марьинское направление.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Российские войска 77 раз обстреляли прифронтовые территории на южном направлении из 365 снарядов и выпустили 5 авиационных бомб КАБ по Казачьему и Бериславу Херсонской области.

Украинские источники предупредили, что российские войска могут готовить провокацию на Армянском химкомбинате в оккупированном Крыму.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что украинская армия продолжает беспощадно уничтожать российского врага и наносить точные удары по оккупантам. За прошедшие сутки ВСУ ударили 8 раз по районам сосредоточения личного состава противника.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас