Онлайн-карты войны: важные события на фронте за 2 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За ходом главных событий фронта российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, онлайн-карты позволяют видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 2 июня.

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DeepState

На онлайн-картах проекта DeepState можно наблюдать места, где происходят боевые действия, расположение подразделений российских окупантов, а также освобожденные украинскими защитниками территории.

На Северском и Белгородском отрезках без изменений. Продолжаются артудары по местам концентрации вражеского личного состава и техники.

Продолжаются бои у Масютовки и Новоселовского на Сватовском отрезке. В районе Новоселовского артиллерия Сил Обороны остановила попытку штурма наших позиций врагом, численность привлеченных на штурме была около роты.

В Бахмуте нанесено поражение по местам концентрации врага на Бахмутском отрезке.

На Авдеевском враг ехал штурмовать юг Первомайского, но заблудился между Первомайским и Невельским. В результате штурмовики не доехали и сумели возвратиться назад.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На карте онлайн-проекта Liveuamap можно увидеть места российских ударов не только на прифронтовых территориях, но и места, где производились обстрелы украинских тыловых городов и сел. Эти данные оперативно обновляются командой проекта.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области. Также российская авиация нанесла авиаудар по Марьинке.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска активизировали боевые действия по всей линии фронта Харьков-Луганск, в частности на Купянском направлении. Обстреляли из термобарических артиллерийских систем ТОС-1А украинские позиции в районе действий 1-й гвардейской танковой армии вблизи Купянска. Вели безуспешные наступательные действия вблизи Макеевки, Белогоровки и Спорного.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

На Бахмутском направлении россияне не предпринимали наступательных действий.

Российские военкоры сообщили, что украинские войска имеют территориальные достижения во время ограниченных контратак на западе Донецкой области вблизи Владимировки.

Российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак вблизи Авдеевки и предпочли Марьинское направление.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Российские войска 77 раз обстреляли прифронтовые территории на южном направлении из 365 снарядов и выпустили 5 авиационных бомб КАБ по Казачьему и Бериславу Херсонской области.

Украинские источники предупредили, что российские войска могут готовить провокацию на Армянском химкомбинате в оккупированном Крыму.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что украинская армия продолжает беспощадно уничтожать российского врага и наносить точные удары по оккупантам. За прошедшие сутки ВСУ ударили 8 раз по районам сосредоточения личного состава противника.