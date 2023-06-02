Скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах: оновлені дані Генштабу

Українські військові на лінії фронту "працюють" по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія продовжує нещадно нищити російського ворога та завдавати точних ударів по окупантах. Відтак, за минулу добу ЗСУ вдарили 8 разів по районах зосередження особового складу противника.

Про це повідомляє Генштаб.

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Генштаб повідомляє, що українська армія завдала також два потужні удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби українськими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

1 пункт управління;

2 склади боєприпасів;

2 станції радіоелектронної боротьби;

1 радіолокаційну станцію;

1 реактивну систему залпового вогню противника.

Генштаб попереджає: ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Нагадаємо, раніше ми писали, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи. Крім того, росіяни за добу втратили понад 50 одиниць військової техніки — зокрема, 15 танків, 12 бронемашин, 27 артилерійських систем, а також шість безпілотників різних типів.

Додамо, Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення. Так, за добу, 1 червня, окупанти майже 100 разів обстріляли територію України.