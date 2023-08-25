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Операції ГУР та СЗГ у Криму: Олексій Їжак в ефірі Новини.LIVE

25 серпня 2023 21:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Операції ГУР та СЗГ у Криму: Олексій Їжак в ефірі Новини.LIVE
Збройні сили України Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

О 22:00 в ефірі Новини.LIVE виступить експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Він розповість про операції ГУР та ССО у Криму.

Ефір можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE

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В ексклюзивному інтерв'ю Їжак висловив думку про зухвалі операції українських розвідників на окупованих територіях. Також він прокоментував новини про загибель голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Нагадаємо, що 25 серпня було завдано удару по російській 126-й гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. У ГУР підтвердили поразку.

Також ми повідомляли, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна обов’язково звільнить Крим від російських окупантів. За його словами, для цього буде потрібно проведення наземної операції.

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