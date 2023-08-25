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Операции ГУР и ССО в Крыму: Алексей Ижак в эфире Новини.LIVE

25 августа 2023 21:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Операции ГУР и ССО в Крыму: Алексей Ижак в эфире Новини.LIVE
Вооруженные силы Украины. Фото: Новини. LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В 22:00 в эфире Новини.LIVE выступит эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Он расскажет про операции ГУР и ССО в Крыму.

Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE

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В эксклюзивном интервью Ижак выразив мнение о дерзких операциях украинских разведчиков на оккупированных территориях. Также он прокомментировал новости о гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, что 25 августа, был нанесен удар по российской 126-й гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. В ГУР подтвердили поражение.

Также мы сообщали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина обязательно освободит Крым от российских оккупантов. По его словам, для этого потребуется проведение наземной операции.

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