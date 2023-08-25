В ГУР рассказали об ударе по 126-й гвардейской бригаде РФ в Крыму

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukrinform

Сегодня, 25 августа, был нанесен удар по российской 126-й гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. В ГУР подтвердили поражение.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов для LIGA.net.

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"Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей", — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР МО рассказал, почему нет фото и видео удара. По его словам, подтверждением может служить то, что эта информация стала публичной из российских ресурсов.

"Когда есть возможность и целесообразность предоставлять материалы видеоконтроля, то, конечно, такая информация предоставляется", — отметил Юсов.

Он добавил, что также есть информация о погибших и раненых российских оккупантов, однако она нуждается в уточнении.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина обязательно освободит Крым от российских оккупантов. По его словам, для этого потребуется проведение наземной операции.

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