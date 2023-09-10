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Осіння негода не завадить подальшому контрнаступу ЗСУ, — Буданов

10 вересня 2023 08:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Осіння негода не завадить подальшому контрнаступу ЗСУ, — Буданов
Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Контрнаступ України проти російських військ триватиме, не зважаючи на настання холодної та вологої погоди. Проте ситуацію на фронті це ускладнить.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

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Контрнаступ ЗСУ триває

Цього літа Україна розпочала контрнаступ, у результаті якого протягом трьох місяців було відвойовано понад десяток сіл на півдні та сході. Просування ЗСУ ускладнили величезні мінні поля та добре укріплені позиції російських загарбників.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, сирості та багнюці боротися складніше. Бойові дії триватимуть. Контрнаступ триватиме", — заявив Буданов.

Reuters повідомляє, що наразі західні партнери надають військову техніку на мільярди доларів і підготували тисячі українських бійців до контрнаступу, щоб допомогти Києву повернути територію. Але повільний прогрес контрнаступу викликав занепокоєння серед союзників Києва.

Епіцентр бойових дій

Просування ЗСУ у південно-східній частині Запорізької області, яка зараз зосереджена навколо сіл Роботине та Вербове, розглядається як вирішальна частина операції, яка має на меті розділити російські окупаційні сили навпіл на півдні.

"Наш контрнаступ відбувається в кількох напрямках", — сказав Буданов, визнаючи, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описуючи ситуацію як складну.

Крім величезної концентрації російських мін, Буданов назвав ключовим фактором, який досі сповільнює прогрес України, велику кількість малих російських безпілотників-камікадзе.

Раніше ми повідомляли, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадуємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку на східних напрямках фронту. За його словами, вона залишається складною. Ворог не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.

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