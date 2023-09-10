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Осенняя непогода не помешает дальнейшему контрнаступлению ВСУ, — Буданов

10 сентября 2023 08:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Осенняя непогода не помешает дальнейшему контрнаступлению ВСУ, — Буданов
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Контрнаступление Украины против российских войск будет продолжаться, несмотря на наступление холодной и влажной погоды. Однако ситуацию на фронте это усложнит.

Об этом в интервью Reuters заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

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Контрнаступление ВСУ продолжается

Этим летом Украина начала контрнаступление, в результате которого в течение трех месяцев было отвоевано более десятка деревень на юге и востоке. Продвижение ВСУ усложнили огромные минные поля и хорошо укрепленные позиции российских захватчиков.

"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжаться", — заявил Буданов.

Reuters сообщает, что западные партнеры предоставляют военную технику на миллиарды долларов и подготовили тысячи украинских бойцов к контрнаступлению, чтобы помочь Киеву вернуть территорию. Но медленный прогресс контрнаступления вызвал беспокойство среди союзников Киева.

Эпицентр боевых действий

Продвижение ВСУ в юго-восточной части Запорожской области, которая сейчас сосредоточена вокруг сел Роботино и Вербовое, рассматривается как решающая часть операции, цель которой разделить российские оккупационные силы пополам на юге.

"Наше контрнаступление происходит в нескольких направлениях", — сказал Буданов, признавая, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описывая ситуацию как сложную.

Помимо огромной концентрации российских мин, Буданов назвал ключевым фактором, который до сих пор замедляет прогресс Украины, большое количество малых российских беспилотников-камикадзе.

Ранее мы сообщали, что украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских окупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке на восточных направлениях фронта. По его словам, она остается сложной. Враг не оставляет планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.

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