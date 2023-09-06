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"Противник готується взяти реванш": Сирський розповів про ситуацію на східних напрямках фронту

6 вересня 2023 09:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Противник готується взяти реванш": Сирський розповів про ситуацію на східних напрямках фронту
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку на східних напрямках фронту. За його словами, вона залишається складною. Ворог не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу. 

Про це повідомляє Military Media Center.

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Ситуація на східних напрямках фронту

Сирський розповів, що на Куп'янському напрямку російські окупанти завершують підготовку штурмових загонів. Ворог щоденно обстрілює українські позиції з артилерії та мінометів. 

На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території Росії.

За словами Сирського, на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Загарбники намагаються утримати займані позиції. Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що українські підрозділи героїчно вибивають окупантів з рідної землі. 

Олександр Сирський та українські військові
Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/militarymediacenter
Олександр Сирський та українські військові
Олександр Сирський та український військовий. Фото: t.me/militarymediacenter

"У таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку. Саме вирішенню цих питань була присвячена моя робота у військових частинах ОТУ Лиман та Соледар. Спільно з командирами ОТУ, бригад були розглянуті всі можливі варіанти дій противника і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення", — розповів Сирський.

Олександр Сирський та українські військові
Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/militarymediacenter

Він наголосив, що основне завдання — забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. 

"Та головне — зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників. Вірю у наших героїв, ми переможемо!" — додав Сирський.

Олександр Сирський та українські військові
Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/militarymediacenter
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Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу українські військові зменшили кількість російської армії приблизно на 610 осіб. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу техніку для ведення війни.

Також ми писали, що українські військові продовжують наступ на захід Запорізької області. Їм вдалося досягти успіху на цьому напрямку.

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