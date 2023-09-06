"Противник готується взяти реванш": Сирський розповів про ситуацію на східних напрямках фронту

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/militarymediacenter

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку на східних напрямках фронту. За його словами, вона залишається складною. Ворог не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Ситуація на східних напрямках фронту

Сирський розповів, що на Куп'янському напрямку російські окупанти завершують підготовку штурмових загонів. Ворог щоденно обстрілює українські позиції з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території Росії.

За словами Сирського, на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Загарбники намагаються утримати займані позиції. Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що українські підрозділи героїчно вибивають окупантів з рідної землі.

Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/militarymediacenter

Олександр Сирський та український військовий. Фото: t.me/militarymediacenter

"У таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку. Саме вирішенню цих питань була присвячена моя робота у військових частинах ОТУ Лиман та Соледар. Спільно з командирами ОТУ, бригад були розглянуті всі можливі варіанти дій противника і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення", — розповів Сирський.

Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/militarymediacenter

Він наголосив, що основне завдання — забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.

"Та головне — зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників. Вірю у наших героїв, ми переможемо!" — додав Сирський.

Олександр Сирський та українські військові. Фото: t.me/militarymediacenter

Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу українські військові зменшили кількість російської армії приблизно на 610 осіб. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу техніку для ведення війни.

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