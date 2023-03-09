На російських складах залишилося 57 ракет Х-101/555, — ЗМІ

Росія почала використовувати разом різні види ракет аби виснажити ППО

На російських складах залишилося всього 57 ракет типу Х-101/555. Однак кремль почав використовувати нову тактику, яка виснажує українську ППО.

Про це пишуть моніторингові групи.

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Зазначається, що ворог примітно знизив навантаження на витрати щодо сучасних ракет типу Х-101/555. Наразі на складах країни-агресора залишається всього 57 ракет такого типу.

Однак, рф продовжує шукати способи, як виснажити українську протиповітряну оборону, випускаючи одразу різні види озброєння. Так, моніторингові групи помітили, що рф під час сьогоднішньої ракетної атаки вперше використала у великій кількості Х-47 "Кинджали", разом із Х-22.

"Це дві серйозні проблеми для ППО, ракети надзвук/гіперзвук, виявити та збити їх — проблематично і не реалістично без новітніх зразків західного ППО", — йдеться у повідомленні.

Втім варто зазначити, що по всім інших позиціях наше ППО відпрацювало досить потужно.

Нагадаємо, раніше речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в коментарі Новини.LIVE розповіла про зміну тактики ворога під час ракетних атак.

Як відомо, сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.