На российских складах осталось 57 ракет Х-101/555, — СМИ

Россия начала использовать вместе различные виды ракет для истощения ПВО

На российских складах осталось всего 57 ракет типа Х-101/555. Однако кремль начал использовать новую тактику, истощающую украинскую ПВО.

Об этом пишут мониторинговые группы.

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Отмечается, что враг заметно снизил нагрузку на расходы по современным ракетам типа Х-101/555. В настоящее время на складах страны-агрессора остается всего 57 ракет такого типа.

Однако россия продолжает искать способы, как истощить украинскую противовоздушную оборону, выпуская сразу различные виды вооружения. Так, мониторинговые группы заметили, что россия во время сегодняшней ракетной атаки впервые использовала в большом количестве Х-47 "Кинжалы", вместе с Х-22.

"Это две серьезные проблемы для ПВО, ракеты сверхзвук/гиперзвук, выявить и сбить их - проблематично и не реалистично без новейших образцов западного ПВО", — говорится в сообщении.

Впрочем, стоит отметить, что по всем остальным позициям наше ПВО отработало достаточно мощно.

Напомним, ранее спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии Новини.LIVE рассказала об изменении тактики врага во время ракетных атак.

Как известно, сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.