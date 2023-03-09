На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо
Одна із російських ракет під час ранкового обстрілу пошкодила кілька будинків у Тернопільській області. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
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Російська ракета на Тернопільщині
Одна з російських крилатих ракет, якими росіяни обстріляли територію України, долетіла до території Тернопільської області.
Падіння уламків ракети мало місце на території Підгаєцької громади регіону.
Наслідки падіння
Уламки ракети упали на приватне господарство.
Усього було пошкоджено п’ять будівель, одна з них — житлова.
Жертв немає, але треба бути обережним
За словами голови ОВА, ніхто з місцевих жителів внаслідок інцидентів не постраждав.
"За результатами огляду уламків вибухотехніками небезпечних частин не виявлено, проте місце події може бути уражене залишками ракетного палива", — наголосив Володимир Труш.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.
У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.
В сусідніх з Тернопільською областях Заходу України також зафіксовано влучання російських ракет.
Але якщо удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області обійшовся без постраждалих, то у Золочівському районі Львівській області є загиблі — щонайменше п’ятеро людей.
Фото: Telegram Труша