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"Основные события впереди": Маляр рассказала, как продвигается контрнаступление ВСУ

23 июня 2023 21:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, как продвигается наступление
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Оценивать успех контрнаступления ВСУ пока некорректно, ведь продвижение продолжается. Вместе с тем, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По словам Маляр, не нужно ожидать быстрых результатов от украинского наступления.

"Только наши военные, которые планировали операцию наступления, могут сейчас оценивать, как она идет. Не надо ожидать, что наступление — это очень быстрое. Это война", — говорит Маляр.

В то же время, как утверждает заместитель, враг также постоянно готовится к наступлению наших войск. Они понимают, что "мы будем освобождать оккупированные территории".

Также Анна Маляр отмечает, что основные события и удары еще впереди.

"Делать сейчас какие-то оценки очень преждевременно и некорректно, ведь наступление продолжается. У нас еще основные события впереди и главный удар еще впереди", — уверяет Маляр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал положительное заявление по поводу контрнаступления ВСУ. Он уверен в его успехе и замечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.

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