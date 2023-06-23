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ЗСУ зупинили наступ окупантів на двох напрямках, — Маляр

23 червня 2023 09:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ зупинили наступ окупантів на двох напрямках, — Маляр
Боєць Збройних Сил України сидить на позиції. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України зупинили наступ окупантів у двох напрямках. Йдеться про Куп'янський та Лиманський напрям.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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"На Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога", — сказала Маляр.

Контрнаступление ВСУ
Повідомлення Ганни Маляр. Фото: скріншот

Як зазначив представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, операції наступального характеру на Бердянському та Мелітопольському фронтах продовжуються з боку сил оборони.

"Наше просування на ділянках від Новоданилівки до Роботине та від Малої Токмачки до Новофедорівки зустріло частковий успіх, ми зміцнюємося на захоплених позиціях", — передав інформацію представник Генштабу.

Сили оборони посилюють оборонні дії проти російського наступу на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах.

Інтенсивні бойові дії продовжуються в наступних зонах:

  • у Луганській області, в районі селища Білогорівка, на Лиманському напрямі;
  • у Донецькій області, в районах поселень Північне та Авдіївка, на Авдіївському фронті;
  • у Донецькій області, у зонах населених пунктів Мар'їнка та Перемога, на Мар'їнському напрямку.
Контрнаступление ВСУ
Заява про успіх ЗСУ від Генштабу ЗСУ. Фото: скріншот

Нагадаємо, що Збройні Сили України, ймовірно, успішно формують умови для майбутнього головного наступу, попри повільний розвиток контрнаступу. На думку аналітиків, уповільнений контрнаступ Сил оборони може мати на меті виснаження сил ворога і підготовку подальших наступальних дій.

Також ми писали, що на Донеччині, на півдні та Куп'янському напрямку тривають важкі бої, українські військові інтенсивно знищують ворога. На півдні ЗСУ значно просуваються вперед, проте на сході тримають оборону.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.

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