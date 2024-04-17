Останніми обстрілами РФ хоче змусити українців покинути Харків, — Bloomberg

Наслідки обстрілу Харкова. Фото архівне: Ігор Терехов\Telegram

Український Харків від самого початку повномасштабного вторгнення зазнає постійних атак з боку РФ. За даними ЗМІ, західні чиновники розглядають останні обстріли як навмисні намагання Кремля зробити місто непридатним для життя та змусити мирних жителів евакуюватися.

Про це пише Bloomberg.

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Зазначається, що за останній місяць Харків зазнає дедалі інтенсивнішого обстрілу ракетами, безпілотниками та важкими керованими бомбами. В результаті атак є руйнування енергетичної інфраструктури, а житлові будинки перетворюються на руїни.

Як стверджують західні чиновники, останні обстріли РФ свідчать про те, що Кремль намагається навмисно завдати шкоди місту, зробити його непридатним для життя та змусити всіх мешканців евакуюватися.

"Після більш ніж двох років від початку повномасштабної війни, умови життя в місті стають дедалі небезпечнішими. Пошкодження досить великі, а атаки не припиняються, тому владі буде важко відновити функціонування міста до наступної зими, якщо, звісно, мешканці ще залишаться там", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, експерти зазначають, що Харківський напрямок — один з найважливіших для росіян, а облога міста є стратегічною метою Росії.

"Облога Харкова — один із головних напрямків військової операції Росії, яка використовує виснаження артилерійських запасів і ослаблення української ППО, а також брак живої сили", — йдеться у повідомленні.

Однак, усі прогнози світових лідерів зводяться до того, що захопити Харків Москві не вдасться. Кажуть, там недостатньо ресурсів для серйозного наступу.

Нагадаємо, ми писали про те, які ознаки мають свідчити про можливість нового наступу росіян на Київ та Харків.

Крім того, у ГУР зробили заяву щодо наступу Росії на Харків, а також розповіли, до чого готуються ЗСУ.