Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Последними обстрелами РФ хочет заставить украинцев покинуть Харьков, — Bloomberg arrow

Последними обстрелами РФ хочет заставить украинцев покинуть Харьков, — Bloomberg

17 апреля 2024 08:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Последними обстрелами РФ хочет заставить украинцев покинуть Харьков, — Bloomberg
Последствия обстрелов Харькова. Фото архивное: Игорь Терехов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинский Харьков с самого начала полномасштабного вторжения подвергается постоянным атакам со стороны РФ. По данным СМИ, западные чиновники рассматривают последние обстрелы как умышленные попытки Кремля сделать город непригодным для жизни и заставить мирных жителей эвакуироваться.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Для чего РФ постоянно обстреливает Харьков

Отмечается, что за последний месяц Харьков подвергается все более интенсивному обстрелу ракетами, беспилотниками и тяжелыми управляемыми бомбами. В результате атак есть разрушение энергетической инфраструктуры, а жилые дома превращаются в руины.

Как утверждают западные чиновники, последние обстрелы РФ свидетельствуют о том, что Кремль пытается намеренно нанести ущерб городу, сделать его непригодным для жизни и заставить всех жителей эвакуироваться.

"После более двух лет после начала полномасштабной войны, условия жизни в городе становятся все опаснее. Повреждения достаточно большие, а атаки не прекращаются, поэтому властям будет трудно возобновить функционирование города до следующей зимы, если, конечно, жители еще останутся там", — говорится в сообщении.

Вместе с тем эксперты отмечают, что Харьковское направление — одно из важнейших для россиян, а облога города является стратегической целью России.

"Осада Харькова — одно из главных направлений военной операции России, использующей истощение артиллерийских запасов и ослабление украинской ПВО, а также нехватку живой силы", — говорится в сообщении.

Однако все прогнозы мировых лидеров сводятся к тому, что захватить Харьков в Москве не удастся. Говорят, что там недостаточно ресурсов для серьезного наступления.

Напомним, мы писали о том, какие признаки должны свидетельствовать о возможности нового наступления россиян на Киев и Харьков.

Кроме того, в ГУР сделали заявление о наступлении России на Харьков, а также рассказали, к чему готовятся ВСУ.

США
война
Харьков
россияне
военная помощь
обстрелы
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

11 апреля 2024

20:40 Дилемма на перекрестке — кому должен уступить водитель белого авто