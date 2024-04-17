Последними обстрелами РФ хочет заставить украинцев покинуть Харьков, — Bloomberg

Последствия обстрелов Харькова. Фото архивное: Игорь Терехов\Telegram

Украинский Харьков с самого начала полномасштабного вторжения подвергается постоянным атакам со стороны РФ. По данным СМИ, западные чиновники рассматривают последние обстрелы как умышленные попытки Кремля сделать город непригодным для жизни и заставить мирных жителей эвакуироваться.

Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что за последний месяц Харьков подвергается все более интенсивному обстрелу ракетами, беспилотниками и тяжелыми управляемыми бомбами. В результате атак есть разрушение энергетической инфраструктуры, а жилые дома превращаются в руины.

Как утверждают западные чиновники, последние обстрелы РФ свидетельствуют о том, что Кремль пытается намеренно нанести ущерб городу, сделать его непригодным для жизни и заставить всех жителей эвакуироваться.

"После более двух лет после начала полномасштабной войны, условия жизни в городе становятся все опаснее. Повреждения достаточно большие, а атаки не прекращаются, поэтому властям будет трудно возобновить функционирование города до следующей зимы, если, конечно, жители еще останутся там", — говорится в сообщении.

Вместе с тем эксперты отмечают, что Харьковское направление — одно из важнейших для россиян, а облога города является стратегической целью России.

"Осада Харькова — одно из главных направлений военной операции России, использующей истощение артиллерийских запасов и ослабление украинской ПВО, а также нехватку живой силы", — говорится в сообщении.

Однако все прогнозы мировых лидеров сводятся к тому, что захватить Харьков в Москве не удастся. Говорят, что там недостаточно ресурсов для серьезного наступления.

Напомним, мы писали о том, какие признаки должны свидетельствовать о возможности нового наступления россиян на Киев и Харьков.

Кроме того, в ГУР сделали заявление о наступлении России на Харьков, а также рассказали, к чему готовятся ВСУ.