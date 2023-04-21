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Остин на заседании коалиции "Рамштайн" назвал общую сумму помощи НАТО Украине

21 апреля 2023 12:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Остин на заседании коалиции "Рамштайн" назвал общую сумму помощи НАТО Украине
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters/Heiko Becker
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Североатлантический альянс предоставил Украине за время полномасштабной войны помощь в размере 55 миллиардов долларов США. Украина прогрессирует, и Запад гордится этим прогрессом воюющей страны.

Об этом министр обороны Соединенных Штатов Америки заявил, выступая на заседании контрактной группы на военной базе Рамштайн в Германии.

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НАТО помогает Украине

На очередном заседании коалиции "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин назвал сумму западной помощи Украине.

По его словам, с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день Украина получила от НАТО помощь на общую сумму 55 млрд долларов США.

Прогресс, которым гордится Остин

Глава Пентагона заявил, что Украина за это время совершила невероятный прогресс.

"Я горжусь тем прогрессом, которого мы достигли вместе", — подчеркнул министр обороны Соединенных Штатов Америки.

Напомним, военный аналитик полковник Петр Черник отметил, что предоставление Украине артиллерийских боеприпасов и средств ПВО станет предметом обсуждения во время одиннадцатого заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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