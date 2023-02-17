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Остін підтвердив готовність США посилювати оборонний потенціал країн Балтії на тлі агресії рф

17 лютого 2023 07:42
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Остін підтвердив готовність США посилювати оборонний потенціал країн Балтії на тлі агресії рф
США продовжать посилювати стримування будь-яких загроз разом із Латвією, Литвою та Естонією
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Пентагону Ллойд Остін підтвердив готовність Сполучених Штатів Америки посилювати оборонний потенціал Латвії, Литви та Естонії. Покращення боєготовності країн Балтії може відбуватися на тлі агресії рф у Європі.

Про це повідомляє Укрінформ

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Деталі

"Я хочу чітко зазначити сьогодні для естонського народу одну річ: Сполучені Штати продовжать бути непохитно відданими свободі й суверенітету наших балтійських союзників", — наголосив Остін.

Очільник Пентагону зазначив, що США продовжать посилювати стримування будь-яких загроз разом із країнами Балтії.

Він нагадав, що раніше Джо Байден повідомив про рішення посилити військову присутність США у балтійських країнах. Президент наголосив, що вже зараз в Естонії розгорнутий додатковий взвод HIMARS та мотопіхотна рота. Вони проводять навчання з національними силами оборони країни, щоб посилити безпеку. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не бачать ознак нарощування росією авіації для масованої атаки по Україні. Раніше таку інформацію поширювали ЗМІ.

Також ми писали, що на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

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