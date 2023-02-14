Остін розповів, чи є ознаки нарощування росією сил для масованої атаки по Україні
Сполучені Штати Америки не бачать ознак нарощування росією авіації для масованої атаки по Україні. Раніше таку інформацію поширювали ЗМІ.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу в Брюсселі.
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"Ми знаємо, що в росії залишається в запасі значна кількість авіації… Ось чому ми наголошуємо, що маємо робити все можливе, щоб Україна отримала якнайбільше засобів протиповітряної оборони", — сказав Остін.
Видання Financial Times писало, що такою інформацією обмінюються союзники по НАТО. Один із дипломатів НАТО заявив, що, на думку союзників України, росія "готується до повітряної кампанії та намагається атаками вивести з ладу ППО України". Видання зазначало, що у рф могло залишитися понад 80% авіації.
Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.