Остин рассказал, есть ли признаки наращивания россией сил для массированной атаки по Украине

Министр обороны США Ллойд Остин / Фото: Jeon Heon-Kyun/Pool via REUTERS

Соединенные Штаты Америки не видят признаков наращивания россией авиации для массированной атаки по Украине. Ранее подобную информацию распространяли СМИ.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга в Брюсселе.

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"Мы знаем, что в россии остается в запасе значительное количество авиации… Вот почему мы подчеркиваем, что должны делать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", — сказал Остин.

Издание Financial Times писало, что такой информацией обмениваются союзники по НАТО. Один из дипломатов НАТО заявил, что, по мнению союзников Украины, россия "готовится к воздушной кампании и пытается атаками вывести из строя ПВО Украины". Издание отмечало, что в рф могло остаться более 80% авиации.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.