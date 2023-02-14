Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Остин рассказал, есть ли признаки наращивания россией сил для массированной атаки по Украине arrow

Остин рассказал, есть ли признаки наращивания россией сил для массированной атаки по Украине

14 февраля 2023 22:18
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Остин рассказал, есть ли признаки наращивания россией сил для массированной атаки по Украине
Министр обороны США Ллойд Остин / Фото: Jeon Heon-Kyun/Pool via REUTERS
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Соединенные Штаты Америки не видят признаков наращивания россией авиации для массированной атаки по Украине. Ранее подобную информацию распространяли СМИ.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга в Брюсселе.

Читайте также:

Подробности

"Мы знаем, что в россии остается в запасе значительное количество авиации… Вот почему мы подчеркиваем, что должны делать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", — сказал Остин.

Издание Financial Times писало, что такой информацией обмениваются союзники по НАТО. Один из дипломатов НАТО заявил, что, по мнению союзников Украины, россия "готовится к воздушной кампании и пытается атаками вывести из строя ПВО Украины". Издание отмечало, что в рф могло остаться более 80% авиации.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

00:10 "ПСЖ" не смог одолеть "Баварию", а "Милан" вырвался вперед: как прошли первые матчи плей-офф Лиги чемпионов

23:53 В Киеве работают над введением безналичной оплаты в маршрутках: когда можно будет рассчитываться картой

Новина з фото

23:22 Археологи нашли клад на затонувшем скандинавском корабле

Новина з відео

23:10 Сретение Господне 2023: дата, традиции и запреты дня

22:51 Трамп заявил, что в случае избрания его президентом США вернет публичные казни, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

22:49 "Поезд к тебе": в Киеве с вокзала отправился экспресс для влюбленных

Новина з відео

22:25 Сретение Господне 2023: поздравление с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

21:57 Зеленский подвел итоги встречи "Рамштайн-9"

21:43 В Укрэнерго рассказали, в каких областях завтра не будут выключать свет

21:24 Евросоюз предлагает расширить действие мобильного роуминга на Украину

Новина з відео

23:10 Сретение Господне 2023: дата, традиции и запреты дня

Новина з відео

22:25 Сретение Господне 2023: поздравление с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

21:57 Зеленский подвел итоги встречи "Рамштайн-9"

Новина з відео

19:54 Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов": когда смотреть

Новина з відео

18:10 "Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:47 Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили сотрудничество в сфере обороны

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 15 февраля: Ракам — слушать интуицию, Весам — знаки судьбы

Новина з відео

17:01 Принц Уильям довел школьников до хохота: наследник короны позвонил тинейджерам по видеосвязи

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаем заметили ряд из неопознанных объектов

Новина з відео

16:23 Путин после выхода рф из ЕСПЧ "успокоил" граждан "надежностью" российских судов

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Актуальное по теме

None 15 Февраль 00:11

"ПСЖ" не смог одолеть "Баварию", а "Милан" вырвался вперед: как прошли первые матчи плей-офф Лиги чемпионов

None 14 Февраль 23:25

В Киеве работают над введением безналичной оплаты в маршрутках: когда можно будет рассчитываться картой

None 14 Февраль 23:22

Археологи нашли клад на затонувшем скандинавском корабле

None 14 Февраль 23:29

Сретение Господне 2023: дата, традиции и запреты дня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB