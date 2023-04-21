Остін розповів про підтримку НАТО бронетанкових бригад у складі ЗСУ

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters/Heiko Becker

Північноатлантичний альянс допоміг Україні за час повномасштабної війни технікою, достатньою для підтримки дев’яти бронетанкових бригад. Крім того, Сили оборони отримали ключові системи ППО для захисту від російських ракет.

Про це міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив під час виступу на засіданні контрактної групи на військовій базі Рамштайн в Німеччині.

Читайте також:

Бронетехніка

За словами Ллойда Остіна, Україна протягом короткого періоду, буквально кількох місяців, отримала таку кількість техніки, яка достатня для підтримки дев’яти бронетанкових бригад. Також українська армія отримала допомогу у підготовці військовослужбовців для цих бригад.

Це уже зміцнило Україну на полі бою, запевнив міністр оборони США.

Протиповітряна оборона

Крім того, нагадав Остін, Україна отримала ключові системи протиповітряної оборони.

Ці системи захищають як мешканців України, так і критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що під час засідання контактної групи "Рамштайн" на однойменній американській військовій базі очільник Пентагону заявив, що Україна за час повномасштабної війни отримала від НАТО військової допомоги на загальну суму 55 мільярдів доларів США.