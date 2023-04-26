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Окружение Пригожина опровергло его "дружбу" из Минобороны РФ

26 апреля 2023 07:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Окружение Пригожина опровергло его "дружбу" из Минобороны РФ
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Окружение Евгения Пригожина опровергло оценку западных экспертов об ограниченных улучшениях отношений ЧВК "Вагнера" с российским военным командованием накануне запланированного украинского контрнаступления. Постоянные заявления руководителя группировки о неприязни к российскому военному руководству противоречат изменению его риторики.

Об этом информирует ISW.

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Ранее эксперты ISW оценивали, что российское военное командование могло частично исправить свои напряженные отношения с Пригожиным, чтобы убедить президента России Владимира Путина прекратить наступательные операции в преддверии запланированного украинского контрнаступления. Также наблюдалось резкое изменение характера публичных взаимодействий Пригожина с Министерством обороны России и Кремлем еще в начале апреля.

Пригожин заявил, что оценка Западных экспертов является "фейком".

"Не променяю на ребят амуницию даже на дружбу с Богом", — заявил Пригожин.

Однако постоянные заявления Пригожина о его неприязни к российскому военному руководству противоречат изменению риторики Пригожина, а также внезапному поступлению артиллерийских боеприпасов после месяцев голода в Бахмуте.

Российские СМИ распространили информацию, что компании Пригожина получили рекордный доход в 2022 году по контрактам с Минобороны России, невзирая на его спор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Пригожин неоднократно признавал сотрудничество с войсками, подчиненными российскому Минобороны, и получает мобилизованные для усиления своих флангов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в войне с ЧВК "Вагнером". ISW оценил это как информационную операцию, направленную на налаживание отношений и возможно повышение или демонстрацию лояльности Пригожина к Кремлю.

Эти факторы указывают на то, что Пригожину, несмотря на заявленную независимость и гордость, необходимо сохранить приверженность и поддержку Кремля и Минобороны России, чтобы поддерживать свои операции.

Напомним, что исследователи ISW заявили, что финансист группы Вагнера Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским государственным частным военным формированиям. Пригожин посетил позиции подразделений "Поток" и "Александра Невского".

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