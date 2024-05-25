Вооружение и техника США уже на украинском фронте

Военная помощь США для Украины. Фото: Сергей Тахмазов

Военная помощь, которую США отправили в Украину за последние недели, уже на передовой. Техника и вооружение — в распоряжение украинских защитников.

Об этом в пятницу, 24 мая, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую, и мы передадим эту новую помощь как можно скорее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты и международная коалиция, которую мы собрали, будут продолжать поддерживать Украину по защите ее свободы", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, в пятницу, 24 мая, Минобороны США официально объявило о новом транше военной помощи для Украины. Стоимость пакета — 275 млн дол. В него вошли, в частности, ракеты для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы воздушного базирования, противотанковое оружие.

Также мы сообщали, что 24 мая Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины.

Ранее иностранные журналисты показали, каким оружием воюют украинские защитники из-за дефицита военной помощи.