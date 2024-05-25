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Вооружение, которое США недавно отправили в Украину, уже на передовой — Госдеп

25 мая 2024 03:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Вооружение и техника США уже на украинском фронте
Военная помощь США для Украины. Фото: Сергей Тахмазов
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Военная помощь, которую США отправили в Украину за последние недели, уже на передовой. Техника и вооружение — в распоряжение украинских защитников.

Об этом в пятницу, 24 мая, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую, и мы передадим эту новую помощь как можно скорее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты и международная коалиция, которую мы собрали, будут продолжать поддерживать Украину по защите ее свободы", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, в пятницу, 24 мая, Минобороны США официально объявило о новом транше военной помощи для Украины. Стоимость пакета — 275 млн дол. В него вошли, в частности, ракеты для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы воздушного базирования, противотанковое оружие.

Также мы сообщали, что 24 мая Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины.

Ранее иностранные журналисты показали, каким оружием воюют украинские защитники из-за дефицита военной помощи.

США
война
оружие
Энтони Блинкен
военная помощь
военная техника

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