Стало известно, почему Запад решил предоставить F-16.

Американский многоцелевой истребитель F-16. Фото: US Air Force/Flickr

Коллективный Запад после продолжительных раздумий согласился предоставить Украине долгожданные американские боевые самолеты F-16 и подготовить украинских пилотов. Но на это повлияла одна из главных причин, простимулировавшая сдвиг этого вопроса, и связана она с Европейским рабочим турне Президента Владимира Зеленского.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

"Безусловно, главный итог G7 для Украины — это решение по F-16", — сказал Фесенко.

По словам Фесенко, это решение было финализировано именно на этом саммите.

"Я думаю, что здесь сказалась европейское "путешествие" накануне Владимира Зеленского, его активная работа с лидерами Европейских стран", — отметил политолог.

При этом Фесенко напомнил, что уже во время визита украинского лидера в Великобританию была достигнута договоренность об обучении наших пилотов.

"Но тогда возник вопрос о том, что США должны дать согласие на поставки F-16. И вот, судя по всему, окончательно этот вопрос был решен в Хиросиме", — заметил Фесенко.

Что было на G7

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

Также мы писали, что лидеры "Большой семерки" сделали громкое заявление по Украине. В частности, выразили твердую поддержку и призвали Россию немедленно прекратить войну против украинского народа.