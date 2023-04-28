Парамедикиня "Тайра" очолила робочу групу з медичних питань при Міноборони

Юлія "Тайра" Паєвська. Фото: facebook.com/julia.paevska

Сьогодні, 28 квітня, Міноборони України відреагувало на велику кількість звернень від громадських організацій, які займаються супроводженням медичної підтримки воїнів. Міністерство створило робочу групу на чолі з Юлією Паєвською з позивним "Тайра" для розв'язання цих проблем.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції.

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Робоча група з медичних питань при Міноборони

"Ми відреагували на звернення великої кількості громадських організацій і волонтерів, які займаються медичним супроводом наших воїнів, захисників і захисниць. Ми подивилися на весь перелік зауважень, в хорошому сенсі слова претензій та рекомендацій. Можливо, вона потім також інституціоналізується у щось, як робоча група по антикорупційному напрямку перетворилася в Антикорупційну раду", — сказав Резніков.

За його словами, очолити робочу групу при Міноборони зголосилась Юлія Паєвська з позивним "Тайра". Вона також погодилася напрацювати певні пропозиції разом із тими, хто до неї доєднається.

До того ж було ухвалено рішення про збільшення кількості військово-лікарських комісій на лінії фронту.

"Щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медичних закладів. Крім того, за моєю директивою буде обов'язкове введення додаткових посад психологів у всіх лікувальних закладах. Сам факт поранення — це не лише фізична травма, але й психологічна", — додав Резніков.

Юлія "Тайра" Паєвська: що про неї відомо

Паєвська — відома волонтерка й парамедикиня, яка з початку війни допомагала військовим та мирним жителям на Донбасі. Перед цим вона брала активну участь у Революції гідності. На Донбасі Юлія створила команду для евакуації під назвою "Ангели Тайри".

Попри те, що Паєвська не має медичної освіти, вона займається допомогою пораненим та їх евакуацією з 2014 року. Має звання "Народний герой України", відзнаку "За гуманітарну участь в АТО", чимало нагород від різних з’єднань ЗСУ.

У березні минулого року "Тайра" потрапила в полон до російських окупантів. Юлію разом з водієм затримали на блокпості в Мангуші. У червня того ж року Паєвська повернулася додому.

У березні 2023 року Паєвська стала лауреаткою Міжнародної премії "Найхоробріша жінка світу" — International Women of Courage Award — від Держдепартаменту США.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українська влада не готова до мирних переговорів з Росією, поки вона очолюється нинішнім урядом.