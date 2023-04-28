Парамедик "Тайра" возглавила рабочую группу по медицинским вопросам при Минобороны

Юлия "Тайра" Паевская. Фото: facebook.com/julia.paevska

Сегодня, 28 апреля, Минобороны Украины отреагировало на большое количество обращений от общественных организаций, занимающихся сопровождением медицинской поддержки воинов. Министерство создало рабочую группу во главе с Юлией Паевской с позывным "Тайра" для решения этих проблем.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции.

Читайте также:

Рабочая группа по медицинским вопросам при Минобороны

"Мы отреагировали на обращение большого количества общественных организаций и волонтеров, которые занимаются медицинским сопровождением наших воинов, защитников и защитниц. Мы посмотрели на весь перечень замечаний, в хорошем смысле слова претензий и рекомендаций. Возможно, она потом также институционализируется во что-то, как рабочая группа по антикоррупционному направлению превратилась в Антикоррупционный совет", — сказал Резников.

По его словам, возглавить рабочую группу при Минобороны вызвалась Юлия Паевская с позывным "Тайра". Она также согласилась наработать определенные предложения вместе с теми, кто к ней присоединится.

К тому же было принято решение об увеличении количества военно-врачебных комиссий на линии фронта.

"Чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений. Кроме того, по моей директиве будет обязательно введение дополнительных должностей психологов во всех лечебных учреждениях. Сам факт ранения — это не только физическая травма, но и психологическая", — добавил Резников.

Юлия "Тайра" Паевская: что о ней известно

Паевская — известная волонтер и парамедик, которая с начала войны помогала военным и мирным жителям на Донбассе. Перед этим она активно участвовала в Революции достоинства. На Донбассе Юлия создала команду для эвакуации под названием "Ангелы Тайры".

Несмотря на то, что Паевская не имеет медицинского образования, она занимается помощью раненым и их эвакуацией с 2014 года. Имеет звание "Народный герой Украины", награду "За гуманитарное участие в АТО", немало наград от различных соединений ВСУ.

В марте прошлого года "Тайра" попала в плен к российским оккупантам. Юлию вместе с водителем задержали на блокпосте в Мангуше. В июне того же года Паевская вернулась домой.

В марте 2023 года Паевская стала лауреатом Международной премии "Самая храбрая женщина мира" — International Women of Courage Award — от Госдепартамента США.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские власти не готовы к мирным переговорам с Россией, пока она возглавляется нынешним правительством.