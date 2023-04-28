Парамедик "Тайра" возглавила рабочую группу по медицинским вопросам при Минобороны
Сегодня, 28 апреля, Минобороны Украины отреагировало на большое количество обращений от общественных организаций, занимающихся сопровождением медицинской поддержки воинов. Министерство создало рабочую группу во главе с Юлией Паевской с позывным "Тайра" для решения этих проблем.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции.
Рабочая группа по медицинским вопросам при Минобороны
"Мы отреагировали на обращение большого количества общественных организаций и волонтеров, которые занимаются медицинским сопровождением наших воинов, защитников и защитниц. Мы посмотрели на весь перечень замечаний, в хорошем смысле слова претензий и рекомендаций. Возможно, она потом также институционализируется во что-то, как рабочая группа по антикоррупционному направлению превратилась в Антикоррупционный совет", — сказал Резников.
По его словам, возглавить рабочую группу при Минобороны вызвалась Юлия Паевская с позывным "Тайра". Она также согласилась наработать определенные предложения вместе с теми, кто к ней присоединится.
К тому же было принято решение об увеличении количества военно-врачебных комиссий на линии фронта.
"Чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений. Кроме того, по моей директиве будет обязательно введение дополнительных должностей психологов во всех лечебных учреждениях. Сам факт ранения — это не только физическая травма, но и психологическая", — добавил Резников.
Юлия "Тайра" Паевская: что о ней известно
Паевская — известная волонтер и парамедик, которая с начала войны помогала военным и мирным жителям на Донбассе. Перед этим она активно участвовала в Революции достоинства. На Донбассе Юлия создала команду для эвакуации под названием "Ангелы Тайры".
Несмотря на то, что Паевская не имеет медицинского образования, она занимается помощью раненым и их эвакуацией с 2014 года. Имеет звание "Народный герой Украины", награду "За гуманитарное участие в АТО", немало наград от различных соединений ВСУ.
В марте прошлого года "Тайра" попала в плен к российским оккупантам. Юлию вместе с водителем задержали на блокпосте в Мангуше. В июне того же года Паевская вернулась домой.
В марте 2023 года Паевская стала лауреатом Международной премии "Самая храбрая женщина мира" — International Women of Courage Award — от Госдепартамента США.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские власти не готовы к мирным переговорам с Россией, пока она возглавляется нынешним правительством.