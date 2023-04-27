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ПАСЕ признала геноцидом принудительное перемещение украинских детей в РФ

27 апреля 2023 21:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ПАСЕ признала геноцидом принудительное перемещение украинских детей в РФ
Ребенок в автобусе. Фото: t.me/andriyshTime
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 27 апреля, Парламентская Ассамблея Совета Европы признала, что принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию соответствует признакам геноцида. В общей сложности "за" было 87 голосов.

Об этом сообщил заместитель Председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

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Кравчук рассказала, что принятая резолюция "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины: создание условий для их безопасного возвращения, пресечение этих преступлений и наказание виновных":

  • подчеркивает, что документированные факты депортации и насильственного перемещения украинских детей подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года;
  • поддерживает решение МКС от 17 марта 2023 года о выдаче ордеров на арест российского диктатора Путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой;
  • также поддерживает необходимость тщательной фиксации, сбора и оценки доказательств преступления геноцида, как это предусмотрено Римским уставом и Конвенцией о геноциде.

Напомним, у российских оккупантов существует по крайней мере пять схем похищения украинских детей. Их удалось отследить по возвращении несовершеннолетних граждан домой.

Также мы писали, что российские оккупационные войска планируют вывозить украинских детей из Энергодара в Крым в период с 4 по 7 мая. Пока что захватчики составляют реестр несовершеннолетних жителей этого города.

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