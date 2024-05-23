Партизан здійснив диверсію в Смоленську та послабив російську ППО

Диверсія в Росії. Фото: скриншот з відео

Партизан "АТЕШ" здійснив диверсію в Смоленську. Йому вдалося послабити ворожу систему протиповітряної оборони в регіоні.

Про це рух "АТЕШ" повідомив у Telegram у четвер, 23 травня.

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Партизан знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв'язку у населеному пункті Станички біля Смоленська.

Населений пункт Станички. Фото: t.me/atesh_ua

"Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ, які були розміщені на цій вежі", — йдеться у повідомленні.

До того ж можливі порушення стійкості системи військового управління в регіоні. Партизани зазначили, що помітно ослабне система ППО росіян у регіоні, що дасть можливість ефективніше завдавати удари по військових об'єктах Московського військового округу.

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції російських загарбників на сході від Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни таким чином прикривають аеродром.

Також у Росії у місті Новоросійськ увечері 17 травня пролунали вибухи. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки безпілотників на порт міста.