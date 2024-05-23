Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Партизан АТЕШ здійснив диверсію в Росії та послабив ворожу систему ППО arrow

Партизан АТЕШ здійснив диверсію в Росії та послабив ворожу систему ППО

23 травня 2024 10:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Партизан здійснив диверсію в Смоленську та послабив російську ППО
Диверсія в Росії. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Партизан "АТЕШ" здійснив диверсію в Смоленську. Йому вдалося послабити ворожу систему протиповітряної оборони в регіоні.

Про це рух "АТЕШ" повідомив у Telegram у четвер, 23 травня.

Читайте також:

Диверсія в Росії

Партизан знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв'язку у населеному пункті Станички біля Смоленська.

null
Населений пункт Станички. Фото: t.me/atesh_ua

"Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ, які були розміщені на цій вежі", — йдеться у повідомленні.

До того ж можливі порушення стійкості системи військового управління в регіоні. Партизани зазначили, що помітно ослабне система ППО росіян у регіоні, що дасть можливість ефективніше завдавати удари по військових об'єктах Московського військового округу.

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції російських загарбників на сході від Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни таким чином прикривають аеродром.  

Також у Росії у місті Новоросійськ увечері 17 травня пролунали вибухи. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки безпілотників на порт міста.

росія
війна
росіяни
диверсія
окупанти
ППО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ