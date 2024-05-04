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Українські партизани пригостили російських військових пасками з сюрпризом

4 травня 2024 13:09
- Максим Перепелиця
Партизани АТЕШ отруїли російських військових пасками до Великодня
Окупований Маріуполь. Фото: РБК Україна
- Максим Перепелиця

За останні кілька днів в окупованому Маріуполі від отруєння загинуло близько десяти російських військових. Українські партизани вирішили пригостити їх  "загадковими" пасками, ковбасою та салом напередодні Великодня.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

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"Смак пасок був не просто чудовий, він був "смертельно" смачний. Великдень наближається, а гостинців ще вистачає", — вказується в повідомленні від "АТЕШ". 

Скільки російські війська втратили техніки від ударів ATACMS

Агенти партизанського руху "АТЕШ" фіксують постійне переміщення ворожої військові техніки в окупованому Маріуполі та величезні втрати через удари ATACMS. Партизани стверджують, що їм відома майже кожна позиція ворожих підрозділів та розташування переміщеної різноманітного озброєння та техніки. 

 

"Наша згуртованість допомагає знищувати ворога постійно та ефективно", — говориться в повідомленні.

  • Російська техніка
    Переміщення російської техніки в Маріуполі. Фота: АТЕШ
  • Російська техніка АТЕШ
    Переміщення російської техніки в Маріуполі, Фото:АТЕШ
  • Російська техніка АТЕШ
    Переміщення російської техніки в Маріуполі. Фото: АТЕШ
  • Російська техніка АТЕШ
    Переміщення російської техніки в Маріуполі. Фото: АТЕШ
  • Російська техніка АТЕШ
    Переміщення російської техніки в Маріуполі. Фото: АТЕШ
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Нагадаємо, що окупанти боячись ударів з боку ЗСУ ховали свою техніку в лікарнях та школах окупованого Маріуполя.

Раніше було зафіксоване влучання зі сторони ЗСУ по місцю базування російських офіцерів у селі Бабах-Тарама.

 

 

війна
російські війська
Маріуполь
отруєння
військова техніка
партизани

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