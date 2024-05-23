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Партизан АТЕШ совершил диверсию в России и ослабил вражескую систему ПВО

23 мая 2024 10:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Партизан совершил диверсию в Смоленске и ослабил российскую ПВО
Диверсия в России. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Партизан "АТЕШ" совершил диверсию в Смоленске. Ему удалось ослабить вражескую систему противовоздушной обороны в регионе.

Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram в четверг, 23 мая.

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Партизан уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф башни связи в населенном пункте Станички возле Смоленска.

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Населенный пункт Станички. Фото: t.me/atesh_ru

"Вследствие повреждения оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, которые были размещены на этой вышке", — говорится в сообщении.

К тому же возможны нарушения устойчивости системы военного управления в регионе. Партизаны отметили, что заметно ослабнет система ПВО россиян в регионе, что позволит эффективнее наносить удары по военным объектам Московского военного округа.

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" нашли радиолокационные станции российских захватчиков к востоку от Джанкоя во временно оккупированном Крыму. Россияне таким образом прикрывают аэродром.

Также в России в городе Новороссийск вечером 17 мая раздались взрывы. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки беспилотников на порт города.

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