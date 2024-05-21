Партизаны "АТЕШ" нашли радиолокационные станции вблизи Джанкоя — что защищают россияне

Радиолокационные станции российских захватчиков в Джанкое. Фото: t.me/atesh_ru

Партизаны движения "АТЕШ" нашли радиолокационные станции российских захватчиков к востоку от Джанкоя во временно оккупированном Крыму. Россияне таким образом прикрывают аэродром.

Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram в понедельник, 20 мая.

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"В ходе разведки агент нашего движения обнаружил радиолокационные станции, а именно "Противник-ГЭ", "Небо-У" и "П-18", расположенные к востоку от Джанкоя. Станции обнаруживают воздушные цели и передают информацию на системы ПВО, которые прикрывают округ, а также аэродром", — отметили партизаны.

Бойцы добавили, что неподалеку также видны вагоны, являющиеся местом расположения личного состава, и, вероятно, небольшой ремонтной базы для РЛС.

Напомним, партизаны "АТЕШ" сообщили о детонации боеприпасов на российском аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 мая. Взрывы раздавались на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.

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