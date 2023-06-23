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Партизани ліквідували чотирьох офіцерів РФ у Маріуполі

23 червня 2023 08:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Партизани ліквідували чотирьох офіцерів РФ у Маріуполі
Російські окупанти. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В окупованому Маріуполі пролунав вибух. При цьому партизани знищили чотирьох окупантів, які захопили приватну оселю місцевих жителів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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У повідомленні йдеться, що після вибуху "Маріупольський Опір" стверджує, що вбито не менше 4 офіцерів окупантів. Вони займали приватний будинок евакуйованих жителів Маріуполя в Приморському районі поблизу Маріупольського морського порту.

Ситуація у Маріуполі

Оцінюючи обстановку в Маріуполі з початку окупації російські військові перетворили місто на стратегічний військово-логістичний вузол, що забезпечує свої підрозділи зброєю.

Російська армія активно шукає способи доставки боєприпасів з Маріуполя до Бердянська та Вугледару. Вони прагнуть забезпечити гладкість залізничних колій задля досягнення своїх цілей.

Маріуполь також стане базою для Азовського військово-морського району у складі Чорноморського флоту РФ. Було зазначено, що раніше окупанти перевантажували неконвенційне озброєння з Маріуполя та околиць у напрямку до Бердянська, а також проводили ремонт гармат на одному з місцевих заводів.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі водії місцевого водоканалу почали страйкувати через невиплату зарплати протягом двох місяців. Ситуація на Донеччині стає критичною.

Також повідомлялося, що 15 червня українські військові просунулися вперед поблизу міста Вугледар. Бойові дії просуваються на Маріупольський напрямок.

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